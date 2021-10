Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi et Neymar poussent Mbappé dans les bras du Real Madrid !

Publié le 3 octobre 2021 à 8h45 par A.C.

Kylian Mbappé semble se diriger doucement mais surement vers un départ du Paris Saint-Germain à la fin de son contrat, en juin prochain.

C’est la grosse préoccupation du Paris Saint-Germain. Star de l’équipe depuis son arrivée de l’AS Monaco en 2017, Kylian Mbappé se rapproche dangereusement de la fin de son contrat. Les dernières tentatives du PSG de le prolonger ont échoué et il ne semble pour le moment pas du tout vouloir changer d’idée. Car Mbappé semble avoir un seul objectif en tête : le Real Madrid. Étrangement, les Madrilènes pourraient recevoir une aide précieuse... de Lionel Messi ! Selon MARCA , l’arrivée de l’ancien du FC Barcelone pourrait en effet accélérer le départ de Mbappé, de plus en plus isolé au sein du vestiaire.

Mbappé se sent à l’étroit entre Messi et Neymar