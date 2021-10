Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une piste à 120M€ envoie un message fort à Leonardo !

Publié le 3 octobre 2021 à 21h45 par D.M.

Annoncé dans le viseur du PSG par la presse italienne, Victor Osimhen a déclaré son amour au Napoli et a laissé entendre qu'il souhaitait poursuivre sa carrière au sein du club transalpin.

Le PSG se prépare déjà à l’après-Mbappé. Sous contrat jusqu’en en juin prochain avec le club parisien, le joueur ne semble pas enclin à signer un nouveau bail. Un départ vers le Real Madrid pourrait donc intervenir à la fin de la saison. Et pour le remplacer, le PSG souhaite attirer Erling Haaland (Borussia Dortmund) selon les informations exclusives du 10Sport.com. Par ailleurs, la formation française suivrait aussi la situation de Victor Osimhen, valorisé 120M€ par le Napoli. Mais l’attaquant n’a pas l’intention de retourner en Ligue 1.

« Je veux vraiment monter plus haut sous les couleurs de Naples »