Mercato - PSG : Le père de Donnarumma monte au créneau sur son transfert !

Publié le 8 octobre 2021 à 11h45 par G.d.S.S.

Alors que les supporters du Milan AC ont très mal digéré la signature de Gianluigi Donnarumma au PSG durant le mercato estival, le père du gardien italien s’est agacé face aux sifflets subis par son fils et qui sont liés à son départ.

Mercredi soir, à l’occasion du choc entre l’Italie et l’Espagne (1-2), Gianluigi Donnarumma a été pris en grippe par le public de San Siro qui n’a toujours pas digéré son choix de quitter le Milan AC en fin de contrat durant le mercato estival pour s’engager avec le PSG. Hué de toute part par les supporters milanais, Donnarumma a malgré tout été obligé de faire face, et son père répond fermement aux attaques liées à son départ pour le PSG dans les colonnes de La Repubblica .

« Il s’est bien installé à Paris, il ne se laisse pas conditionner »