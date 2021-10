Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette annonce fracassante sur la vente de l’OM à l’Arabie Saoudite !

Publié le 8 octobre 2021 à 10h00 par T.M.

Suite au rachat de Newcastle par l’Arabie Saoudite, la vente de l’OM fait à nouveau parler. Toutefois, les dernières nouvelles ne sont pas forcément bonnes.

Pendant de longs mois, il a été annoncé que l’Arabie Saoudite allait prendre le contrôle de l’OM et remplacer Frank McCourt à la tête du club phocéen. Selon certains, tout était même signé, mais jusqu’à présent, aucune officialisation n’est tombée. Et ce jeudi, c’est finalement Newcastle qui a été racheté par l’Arabie Saoudite et son fonds public d’investissement. Après un rachat avorté il y a quelques mois, les Saoudiens débarquent donc bien chez les Magpies. Et l’OM dans tout ça ?

Aucun rachat par l’Arabie Saoudite !