Mercato - Real Madrid : Benzema, Hazard... Camavinga se livre sur son intégration express !

Publié le 8 octobre 2021 à 7h00 par A.M.

Auteur de débuts très réussis avec le Real Madrid, Eduardo Camavinga se livre sur son intégration au sein du club merengue, notamment grâce à Karim Benzema.

Du haut de ses 18 ans, Eduardo Camavinga n'a pas perdu de temps pour s'imposer au Real Madrid où il a marqué dès son premier match. Il faut dire que son intégration au sein du vestiaire a été facilitée par la présence de plusieurs français, comme Ferland Mendy et Karim Benzema, ou de joueur francophones à l'image d'Eden Hazard. « Comment ai-je découvert Eduardo Camavinga ? Je ne le connaissais pas particulièrement. Il n'a que 18 ans. Il ne peut que progresser à son poste au contact de Casemiro, (Toni) Kroos ou (Luka) Modric », confiait d'ailleurs Karim Benzema récemment. Eduardo Camavinga explique d'ailleurs que ces joueurs ont eu une grande importance pour son intégration.

«Benzema met à l’aise tout le monde»