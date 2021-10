Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La succession de Mbappé plombée par... Guardiola ?

Publié le 8 octobre 2021 à 18h45 par A.D.

Alors que Kylian Mbappé pourrait quitter le PSG librement et gratuitement à la fin de la saison, Leonardo penserait à recruter Dusan Vlahovic pour combler son absence en cas de départ. Toutefois, le directeur sportif du PSG devrait se méfier de Manchester City. En effet, Pep Guardiola aurait déjà proposé un contrat d'environ 6M€ annuels à Dusan Vlahovic pour le convaincre de rejoindre les Citizens.

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé se rapproche toujours un peu plus d'un départ libre et gratuit du PSG. Conscient de la situation, Leonardo se prépare au possible départ de son numéro 7 et a déjà identifié plusieurs pistes pour assurer sa potentielle succession. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le directeur sportif du PSG a coché les noms d'Erling Haaland, qui est sa grande priorité, et de Robert Lewandowski. Et en plus de ces deux top buteurs, Leonardo s'intéresserait également à Dusan Vlahovic, sous contrat avec la Fiorentina jusqu'au 30 juin 2023. Toutefois, il aurait un adversaire de taille sur ce dossier : Manchester City.

Guardiola a frappé pour Dusan Vlahovic