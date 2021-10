Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo contraint de faire une croix sur une star de Premier League ?

Alors que le PSG pourrait décider de lancer les grandes manoeuvres pour Mohamed Salah en cas de départ de Kylian Mbappé, il se pourrait bien que cette opération soit déjà assurée d’être un échec. Explications.

Pourtant incontournable à Liverpool, Mohamed Salah pourrait se retrouver dans une situation similaire à celle de Kylian Mbappé à la dernière intersaison. En effet, alors que son contrat ne court que jusqu’en juin 2023, rien ne laisserait entendre pour le moment qu’une prolongation de contrat de Salah serait une certitude chez les Reds qui ont pourtant su prolonger Trent Alexander-Arnold, Virgil Van Dijk et Fabinho pour ne citer qu’eux ces dernières semaines. Le PSG, en cas de départ de Kylian Mbappé, pourrait se tourner de nouveau vers Mohamed Salah au niveau de sa succession comme il en avait été question au printemps dernier. « Salah est toujours en négociation avec Liverpool. De ce que l’on me dit, il aime Liverpool, les fans, la ville, tout. Mais il n’y a pas encore d’accord pour un nouveau contrat. Il faudrait garder un œil sur certains clubs cet été si des joueurs partent comme Kylian Mbappé. Mais jusqu’à l’été prochain, la priorité de Liverpool sera de prolonger le contrat de Salah ». Voici le message que Fabrizio Romano a fait passer cette semaine sur la chaîne YouTube intitulée FIVE de Rio Ferdinand. L’occasion pour le correspondant de Liverpool pour The Athletic James Pearce, de faire un point sur les dernières évolutions à notre dans le feuilleton Mohamed Salah dans lequel le PSG aurait bel et bien une carte à jouer, bien qu'elle puisse être vaine.

Liverpool veut prolonger Mohamed Salah, mais il faudra mettre le prix

Lors de son passage sur The David Ornstein Show , James Pearce a tenu à assurer que Liverpool avait pris la décision de tenter de prolonger le contrat de Mohamed Salah et que de sérieuses discussions en interne auraient d’ores et déjà lieu. Directeur sportif des Reds , Michael Edwards serait cependant confronté au dossier le plus compliqué depuis sa prise de fonctions en raison de la volonté de Mohamed Salah d’être financièrement parlant reconnu à sa juste valeur. Afin d’avoir une réelle chance d’obtenir l’aval de l’Égyptien, Liverpool préparerait en interne le plus gros contrat de l’histoire du club de la Mersey . Bien qu’un poker menteur ait été instauré selon le journaliste de The Athletic, des sources proches du clan Mohamed Salah auraient assuré au média qu’il souhaiterait avoir un salaire de l’acabit de celui de Kevin de Bruyne à Manchester City ou encore de celui de Jack Grealish, donc des revenus hebdomadaires figurant entre 353 000 à 471 000€. D’après James Pearce, un compromis serait obligatoirement trouvé entre Liverpool et son attaquant en raison de la prise de conscience du FSG Group, propriétaire des Reds , qui sauraient à quel point Salah est important sur le plan sportif et marketing et à quel point il serait difficile de lui trouver un successeur. Le PSG s’attaquerait à une montagne dans le dossier Salah.

Le Real Madrid et le Barça hors course ?

Bien que Mohamed Salah ait fait savoir à deux reprises à la fin de l’année civile 2020 qu’il était intéressé par l’idée de se lancer un challenge en Espagne, ni le Real Madrid, ni le FC Barcelone ne pourrait accueillir l’international égyptien en raison des retombées financières du Covid-19 dans les caisses des deux géants espagnols. Il n’y aurait aucune chance qu’ils ne puissent ne seraient-ce que payer l’indemnité du transfert de Mohamed Salah, laissant seulement le PSG et Manchester City présents dans la course à la signature de Mohamed Salah.

