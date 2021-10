Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mohamed Salah poserait une condition pour son avenir !

Publié le 8 octobre 2021 à 12h45 par Th.B.

Alors que le PSG prendrait en considération une offensive pour Mohamed Salah auprès de Liverpool en cas de départ de Kylian Mbappé l’été prochain, l’attaquant des Reds n’aurait pas spécialement le désir d’aller voir ailleurs, mais réclamerait une belle garantie de la part de ses dirigeants pour prolonger son contrat.

Le PSG disposerait d’une belle opportunité avec Mohamed Salah puisque selon James Pearce, correspondant de Liverpool pour The Athletic , ni le Real Madrid ni le FC Barcelone n’aurait la marge financière nécessaire afin de boucler son transfert l’été prochain, soit à une année de l’expiration de son contrat chez les Reds . Comme Fabrizio Romano l’a souligné cette semaine, en cas de départ de Kylian Mbappé à la fin de la saison, le PSG serait capable de lancer une offensive auprès de Liverpool afin de faire de Salah le successeur de Mbappé. Il faudrait cependant que le PSG ait de sérieux arguments afin d’inverser la tendance.

Salah n’aurait pas la tête ailleurs, mais…