Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un bras de fer entre Guardiola et Pochettino pour une star de Klopp ?

Publié le 7 octobre 2021 à 21h15 par Th.B.

Alors qu’il a déjà été question d’un transfert en Espagne dans l’un des deux plus gros clubs de Liga, Mohamed Salah ne pourrait pas rejoindre le FC Barcelone ou le Real Madrid pour des raisons financières. Et le PSG serait bien dans le coup pour l’attaquant de Liverpool.

Le PSG pourrait devoir remplir une tâche plus que simplement ardue dans les prochains mois, à savoir la succession de Kylian Mbappé. Pour rappel, le contrat du champion du monde tricolore expirera en juin prochain et pour ce qui est de sa prolongation, on ne semble pas être dans la phase finale des discussions avec son entourage. D’autant plus que Mbappé a clairement laissé entendre qu’un départ au Real Madrid était toujours une possibilité au vu de son été agité à L’Équipe et à RMC Sport en ce début de semaine. Mohamed Salah serait une solution pour sa succession. D’autant plus que le FC Barcelone et le Real Madrid ne seraient plus vraiment des concurrents dans la course à la signature de l’attaquant de Liverpool.

Le Real et le Barça hors course pour Salah, City et le PSG uniques options ?