Mercato - Barcelone : Enorme rebondissement dans ce dossier à 0€ de Laporta !

Publié le 7 octobre 2021 à 21h00 par A.D.

Alors que le FC Barcelone et le Napoli pourraient lui mettre des bâtons dans les roues pour Andre Onana, l'Inter penserait à boucler sa signature dès le mois de janvier. Toutefois, une arrivée prématurée du Camerounais coutera plus cher au club lombard et pourrait avoir un mauvais impact sur son vestiaire.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Andre Onana devrait quitter l'Ajax librement et gratuitement l'été prochain. Conscient de la situation, le FC Barcelone aimerait profiter de l'occasion pour boucler un joli coup à 0€. Toutefois, Joan Laporta devrait se frotter à deux adversaires de taille pour Andre Onana : l'Inter et le Napoli. D'ailleurs, les Nerazzurri auraient monté un plan pour prendre les devants sur ce dossier.

L'Inter prêt à payer pour Andre Onana en janvier ?