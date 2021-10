Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kehrer s’enflamme encore pour l’arrivée de Lionel Messi !

Publié le 8 octobre 2021 à 14h15 par T.M.

Alors que Lionel Messi est désormais un joueur du PSG, au sein du club de la capitale, on reconnait volontiers la chance de pouvoir évoluer avec un tel joueur.

Cet été, on s’attendait à voir Lionel Messi prolongeait avec le FC Barcelone. Après 21 ans passés en Catalogne, l’Argentin était tombé d’accord avec Joan Laporta pour signer un nouveau contrat. Toutefois, pour des raisons économiques, cela ne s’est pas fait et le PSG a sauté sur l’occasion pour récupérer le sextuple Ballon d’Or. Désormais, Messi figure donc au sein de l’effectif de Mauricio Pochettino, évoluant ainsi au quotidien avec les autres joueurs parisiens. Une chance pour ces derniers comme en témoigne Thilo Kehrer.

« C’est un phénomène »