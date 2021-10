Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo doit une fière chandelle à Pochettino pour Messi !

Publié le 8 octobre 2021 à 7h45 par Th.B.

Bien que Lionel Messi soit proche de certains joueurs du PSG, ce serait sa proximité avec Mauricio Pochettino qui aurait fait pencher la balance pour son arrivée.

Lionel Messi a déposé ses valises à Paris du haut de ses 34 ans alors qu’il n’avait jamais quitté le FC Barcelone depuis ses 13 ans et son arrivée à La Masia. Cet été, le PSG menait à bien une opération légendaire en faisant signer un contrat de deux ans avec une troisième année en option. Hormis le fait que Neymar, Leandro Paredes ou encore Angel Di Maria soient tous contractuellement engagés avec le PSG, ce serait également en raison de la présence de Mauricio Pochettino que Messi a fait le choix de venir à Paris arborer la tunique du PSG.

Pochettino, l’élément clé de la venue de Messi ?