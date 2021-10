Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paredes révèle comment il a convaincu Messi !

Publié le 7 octobre 2021 à 18h45 par A.M.

Très proche de Lionel Messi dans la vie de tous les jours, Leandro Paredes révèle la façon dont il a accueilli la nouvelle de l'arrivée de La Pulga au PSG.

Cet été, le feuilleton Messi a été bouclé très rapidement. En effet, entre l'annonce de son départ du FC Barcelone et son arrivée au PSG, il ne s'est passé que quelques jours. Le club blaugrana a été contraint de laisser filer la star argentine compte tenu de ses problèmes économiques. Une opportunité inespérée pour le PSG qui a sauté sur l'occasion et trouvé un accord avec Lionel Messi qui s'est engagé pour deux saisons, plus une en option. A Paris, La Pulga a retrouvé Angel Di Maria et Leandro Paredes. Ce dernier révèle d'ailleurs que cela a facilité son intégration et permis de boucler l'arrivée de Lionel Messi très rapidement.

«Ça s’est fait rapidement parce qu’il connaissait déjà une partie du vestiaire»