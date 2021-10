Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le successeur de Kylian Mbappé pourrait venir... de Serie A !

Publié le 7 octobre 2021 à 18h30 par A.C.

Alors que Kylian Mbappé se rapproche dangereusement de la fin de son contrat, au Paris Saint-Germain on ratisse le marché pour lui trouver un remplaçant.

Personne ne peut dire concrètement si Kylian Mbappé va encore être au Paris Saint-Germain la saison prochaine ou non. Au sein du club on semble toujours y croire, puisque RMC Sport a récemment annoncé qu’une nouvelle offre de contrat lui sera présentée très bientôt. Les mots de la mère de Mbappé sont également venus regonfler l’optimisme du PSG, qui a refusé jusqu’à 180M€ cet été pour garder sa star. « On discute actuellement avec le PSG et ça se passe bien. J’ai même eu Leonardo hier soir (ce lundi) » a expliqué Fayza Lamari, lors d’un entretien accordé au Parisien . « Après est-ce qu’on arrivera à une issue ? Une chose est sûre : il se donnera à fond jusqu’au bout pour gagner la Ligue des champions. Kylian a besoin d’être épanoui. S’il est malheureux, il est capable de vous dire : "J’arrête ma carrière". Et il nous le dit souvent d’ailleurs (sourire). Avec Kylian, tout peut changer du jour au lendemain ». Pourtant, dès le 25 aout dernier nous vous avons révélé sur le10sport.com que le Paris Saint-Germain se prépare à toute éventualité, même un départ de Mbappé.

Osimhen de retour en Ligue 1 ?

Si Erling Haaland est le favori des propriétaires du Paris Saint-Germain, d’autres pistes ont fait surface ces derniers jours et elles concernent deux des plus grandes stars de Serie A. La première mènerait à Victor Osimhen, ancien du LOSC actuellement au Napoli, qui aurait tapé dans l’œil de Leonardo selon Il Corriere dello Sport . Après une première saison compliquée, le Nigérien aligne les prestations de très haut niveau et aurait également attiré l’attention de Manchester United et de Manchester City. Pour l'arracher au Napoli il faudra toutefois se montrer très convaincant. Acheté pour 70M€ en septembre 2020, Osimhen serait désormais évalué à 110 ou 120M€ par son président Aurelio De Laurentiis.

Vlahović, l’invité surprise