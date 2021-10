Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un dossier XXL s'invite entre Mbappé et Haaland !

Publié le 6 octobre 2021 à 18h30 par A.C.

Le prochain mercato estival pourrait bien tourner autour de trois dossiers gigantesques... tous liés au Paris Saint-Germain !

Le prochain mercato estival s’annonce incroyable. Un grand nombre de joueurs se retrouveront en effet en fin de contrat... et pas des moindres ! En Italie, on retrouve par exemple Paulo Dybala de la Juventus, Franck Kessié de l’AC Milan, Lorenzo Insigne du Napoli ou encore Marcelo Brozovic de l’Inter. En Angleterre il y a notamment Paul Pogba, qui ne semble pas vouloir poursuivre l’aventure à Manchester United à l’heure actuelle, tandis qu’Antonio Rüdiger attise de plus en plus de convoitises du côté de Chelsea. La situation est critique en Espagne pour le FC Barcelone, ou deux des plus grands espoirs du club que sont Ansu Fati et Pedri se retrouvent à seulement quelques mois d’un départ libre. Il ne faut pas non plus oublier la France, où Boubacar Kamara pourrait faire ses adieux à l’Olympique de Marseille, même si tous les yeux sont tournés vers Kylian Mbappé...

Le Real Madrid attend Mbappé

La star du Paris Saint-Germain a abordé en long et en large son faux-départ au Real Madrid et son avenir, lors des entretiens accordés à L’Équipe et à RMC Sport . Pourtant, Kylian Mbappé n’a toujours pas clarifié les choses sur sa prolongation ! Pour la presse espagnole, cette sortie est même une excellente nouvelle pour le Real Madrid, qui à en croire La Cuatro aurait très bien accueilli ses propos. Pour RMC , le Paris Saint-Germain tentera une nouvelle fois sa chance prochainement, mais plus le temps passe et plus le pessimisme grandit autour de Mbappé.

Haaland destiné au PSG ?

Erling Haaland n’est lui pas en fin de contrat, mais il ne fait moins parler de lui pour autant. Il faut dire que l’attaquant devrait bénéficier d’une clause de 75M€ l’été prochain, qui lui permettrait de quitter le Borussia Dortmund. De nombreux clubs semblent disposés à la lever, mais nous vous avons révélé sur le10sport.com qu’il est tout simplement la priorité du Paris Saint-Germain pour pallier un éventuel départ de Kylian Mbappé. Des informations confirmées ce mercredi par La Gazzetta dello Sport , qui est persuadée que Mino Raiola a déjà tout prévu pour l’arrivée de son protégé au PSG.

Vlahović, la surprise de dernière minute