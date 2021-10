Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Deux dossiers brulants de Leonardo étroitement liés ?

Publié le 6 octobre 2021 à 18h15 par A.C.

Très performant cette saison, Erling Haaland et Dušan Vlahović attirent de plus en plus l’attention des gros clubs, dont le Paris Saint-Germain.

Si tout peut encore arriver, Kylian Mbappé se dirige pour l’instant vers un départ du Paris Saint-Germain à la fin de son contrat, en juin prochain. Ainsi, nous vous avons révélé sur le10sport.com qu’à Doha on pense déjà à son successeur, avec une préférence pour Erling Haaland du Borussia Dortmund. Ce mercredi, la presse italienne annonce toutefois une piste alternative, puisque le PSG s’intéresserait à Dušan Vlahović, attaquant vedette de la Fiorentina qui a tout récemment décidé de ne pas prolonger son contrat.

Les routes de Vlahović et d’Haaland vont se croiser cet été