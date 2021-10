Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce successeur annoncé de Kylian Mbappé annonce la couleur !

Publié le 4 octobre 2021 à 6h15 par Th.B.

Dans le cadre du prochain mercato estival et seulement si Kylian Mbappé venait à quitter le PSG, les dirigeants parisiens pourraient se laisser tenter par Victor Osimhen. Mais cela ne semble pas être dans les plans du Nigérian.

Depuis de longs mois à présent, le feuilleton Kylian Mbappé anime la toile et l’actualité des transferts du PSG. Alors que son contrat expirera en juin prochain, une prolongation ne serait certainement pas à un stade avancé. Et à l’instant T, on se dirigerait plus vers un départ libre au Real Madrid à la prochaine intersaison bien que le PSG ne lâcherait pas l’affaire à en croire les informations de RMC Sport . Victor Osimhen serait l’une des options explorées par la direction du PSG dans le cadre de la succession de Mbappé d’après la presse transalpine. Ancien buteur du LOSC, l’attaquant du Napoli n’aurait cependant pas un départ en tête.

« Je joue pour un club incroyable avec une énorme histoire de football »