Mercato - PSG : C’est déjà écrit pour l’avenir de Zinedine Zidane ?

4 octobre 2021

Alors que le nom de Zinedine Zidane est encore récemment revenu du côté du PSG, son avenir s’écrirait plutôt loin du Parc des Princes.

Cet été, bien qu’il avait encore un an de contrat au Real Madrid, Zinedine Zidane a préféré dire stop. Fatigué du climat autour de la Casa Blanca, le Français s’est retiré. Néanmoins, où pourrait prochainement le revoir sur un banc de touche. Mais où ? Depuis plusieurs mois, Zidane est désigné comme l’un des rêves des Qataris au PSG et dernièrement, l’option Zizou avait été évoquée pour venir remplacer Mauricio Pochettino. Mais quand il s’agit d’évoquer l’avenir de l’ancien numéro 10 des Bleus, on regarde surtout vers l’équipe de France.

Deschamps adoube Zidane !