Mercato - OM : Pablo Longoria a manqué un énorme talent !

Publié le 4 octobre 2021 à 5h15 par T.M.

Révélé avec Toulouse, Amine Adli était annoncé proche de l’OM cet été. Finalement, le joueur de 21 ans a rejoint le Bayer Leverkusen et Pablo Longoria peut s’en mordre les doigts.

Cet été, Pablo Longoria avait notamment pour projet de renforcer le secteur offensif et de trouver une doublure à Dimitri Payet. Si Amine Harit a fini par poser ses valises à l’OM, le joueur prêté par Schalke 04 était loin d’être l’option numéro 1 cet été. En effet, avant le Marocain, Longoria avait notamment fait le forcing pour trouver un accord avec Vélez Sarsfield pour Thiago Almada. En vain. De même, l’OM a également connu un échec en Ligue 2 puisque Amine Adli, révélé sous le maillot de Toulouse, a rejoint le Bayer Leverkusen plutôt que l’effectif de Jorge Sampaoli.

« C’est fort »