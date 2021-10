Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar, Mbappé… Cette révélation sur l’arrivée de Messi !

Publié le 4 octobre 2021 à 3h15 par A.M.

Interrogé sur l'arrivée de Lionel Messi cet été, Ander Herrera souligne la capacité d'adaptation de la star argentine.

Cet été, le PSG a sauté sur l'incroyable opportunité qui s'est présentée avec Lionel Messi. En effet, le FC Barcelone s'est retrouvé dans l'incapacité à prolonger sa star, et le club de la capitale a donc offert à La Pulga un contrat de deux saisons plus une en option. Son arrivée a rapidement posé la question de son intégration puisqu'il n'avait jamais quitté la Catalogne dans sa carrière. Mais comme l'explique Ander Herrera, tout se passe bien et il n'y a aucune guerre d'égo avec Neymar et Kylian Mbappé.

«Il n’y a pas du tout de guerre d’égo entre eux !»