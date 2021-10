Foot - Real Madrid

Real Madrid : Benzema envoie un message très fort à Zidane !

Publié le 2 octobre 2021 à 15h10 par A.D.

Grand fan de Zinedine Zidane, Karim Benzema n'a pas tari d'éloges à son égard. Et comme le buteur du Real Madrid l'a expliqué clairement, il n'osera jamais se comparer au Ballon d'Or 98.

Orphelin de Cristiano Ronaldo, le Real Madrid peut aujourd'hui compter sur Karim Benzema pour performer. Toutefois, malgré ses folles statistiques du moment, le buteur français estime qu'il n'arrive pas à la cheville de Zinedine Zidane. Interrogé sur le Ballon d'Or 98, Karim Benzema a fait clairement savoir qu'il était inconcevable de se comparer à lui.

«Je ne pourrai jamais me comparer et parler de niveau avec Zizou»