Real Madrid - Malaise : Griezmann, Mbappé... Benzema répond à ses détracteurs !

Publié le 2 octobre 2021 à 11h00 par A.D.

Avec le retour de Karim Benzema, les Français se sont mis à rêver d'un trio magique avec Kylian Mbappé et Antoine Griezmann. Mais alors que l'association entre ces trois attaquants était loin d'être parfaite à l'Euro, le buteur du Real Madrid a lâché ses vérités.

Rappelé par Didier Deschamps en Bleu plus de cinq ans après sa dernière sélection, Karim Benzema a pu être associé à Kylian Mbappé et Antoine Griezmann à l'Euro. Toutefois, le trio n'a pas vraiment eu le temps de travailler ses automatismes avant le début de la compétition. Et l'attaque française a eu d'immenses difficultés à se montrer réaliste. Alors que l'attaque Griezmann-Benzema-Mbappe ne brille pas encore, Karim Benzema a tenté d'apporter une explication.

«Tout le monde attendait que l'on marque à chaque fois, mais le foot, ce n'est pas comme ça»