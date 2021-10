Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une menace colossale se précise pour le nouveau coup de cœur de Leonardo !

Publié le 7 octobre 2021 à 18h10 par A.C.

Avec Erling Haaland, Dušan Vlahović semble être l’un des favoris pour remplacer Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain.

Considéré comme une des stars montantes de Serie A, Dušan Vlahović attire de plus en plus de convoitises, notamment à l’étranger ! Il Corriere dello Sport a récemment annoncé que Leonardo penserait à lui pour remplacer Kylian Mbappé, qui n’a toujours pas prolongé son contrat avec le Paris Saint-Germain. Il n’est toutefois pas la seule piste, puisque nous vous avons révélé sur le10sport.com qu’au sein du PSG on apprécie énormément Erling Haaland du Borussia Dortmund. Comme pour le Norvégien, la tâche sera rude pour le PSG...

Le Juve discute avec le clan Vlahović