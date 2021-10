Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les confidences de Guendouzi sur l’arrivée de Lionel Messi !

Publié le 8 octobre 2021 à 15h45 par T.M.

Cet été, Lionel Messi a posé ses valises au PSG, un renfort que Matteo Guendouzi, joueur de l’OM, a validé.

Le PSG n’a pas hésité une seconde cet été et a sauté sur l’occasion pour récupérer Lionel Messi. N’ayant pas pu prolonger au FC Barcelone, l’Argentin s’est donc envolé pour le club de la capitale, rejoignant ainsi l’effectif de Mauricio Pochettino. Un coup colossal pour le PSG, mais également pour la Ligue 1 puisque tous les projecteurs sont désormais braqués vers le champion de France. C’est d’ailleurs pour cela que Matteo Guendouzi, joueur de l’OM, a validé l’arrivée de Messi.

« C’est beau pour le championnat de France »