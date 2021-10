Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta a trouvé la solution pour Sterling !

Publié le 8 octobre 2021 à 14h00 par H.G.

Alors que le FC Barcelone est annoncé sur les traces de Raheem Sterling en vue de la prochaine fenêtre hivernale des transferts, le club catalan aurait une idée de la formule qu’il proposera à Manchester City.

Cet été, le secteur offensif du FC Barcelone s’est affaibli à la suite des départs de Leo Messi et d’Antoine Griezmann. Les arrivées de Memphis Depay, Sergio Agüero (qui n’a pas encore fait es débuts pour cause de blessure) et de Luuk de Jong dans le cadre d’un prêt par le Séville FC n’y change rien, le Barça a besoin d’un coup de fraicheur dans son attaque. En conséquence, la direction catalane souhaiterait renforcer ce secteur cet hiver et travaillerait ainsi sur les pistes Dani Olmo et Raheem Sterling si l’on en croit les derniers échos parus dans la presse.

Un prêt avec une obligation d’achat étalée dans le temps ?