Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce protégé de Tuchel a repoussé une offre de contrat en or !

Publié le 8 octobre 2021 à 19h15 par Th.B.

Alors que le PSG songerait à Antonio Rüdiger, le club parisien serait contraint de casser sa tirelire pour l’international allemand de Chelsea qui aurait repoussé un contrat juteux de la part de ses dirigeants.

Antonio Rüdiger sera libre de tout contrat à la prochaine intersaison s’il ne trouve pas un accord avec Chelsea d’ici-là afin de renouveler son bail. Sous la houlette de Thomas Tuchel, l’international allemand a retrouvé son meilleur niveau et aurait tapé dans l’oeil des plus grandes écuries européennes que ce soit le PSG, le Real Madrid ou encore la Bayern Munich dont il a récemment avoué être flatté de l’intérêt formulé par le champion d’Allemagne. « Je me sens bien là où je suis maintenant, donc ça colle. Le Bayern ? L’intérêt m’honore. Ça montre que j’ai fait de bonnes choses récemment ». Et à en croire les informations circulant de l’autre côté des Pyrénées, le PSG aurait fort à faire pour convaincre Rüdiger de signer au sein du club de la capital.

Rüdiger aurait repoussé un salaire de 11M€ par an proposé par Chelsea !