Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Laporta avait un souhait complètement fou pour Messi !

Publié le 9 octobre 2021 à 3h45 par A.M.

De nouveau interrogé sur le départ de Lionel Messi, Joan Laporta révèle qu'il a espéré jusqu'au bout qu'il accepterait de jouer gratuitement.

Cet été, le FC Barcelone n'a pu que constater le départ de Lionel Messi dont le contrat n'a pu être prolongé compte tenu des problèmes économiques du club catalan. Par conséquent, La Pulga s'est engagée avec le PSG qui a sauté sur l'occasion qui s'est présentée. Mais Joan Laporta reconnaît qu'il aurait bien aimé voir Lionel Messi rester jouer gratuitement.

«J’espérais jusqu’à la dernière minute que Messi me dirait qu’il jouerait gratuitement»