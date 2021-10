Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar a voulu claquer la porte !

Publié le 9 octobre 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Prolongé par le PSG en mai dernier, Neymar aurait initialement prévu de quitter le club de la capitale pour retourner… au FC Barcelone ! Joan Laporta s’est confié à ce sujet.

Après plusieurs mois de négociations, le PSG avait fini par prolonger le contrat de Neymar jusqu’en juin 2025 en mai dernier, fixant ainsi l’avenir de sa star brésilienne. Pourtant, lors du mercato estival 2019, il avait longtemps clamé son envie de retourner au FC Barcelone, et les spéculations à ce sujet n’avaient plus cessé jusqu’à l’officialisation de sa prolongation au PSG. Et le Barça explique même que Neymar a de nouveau songé récemment à un départ…

« On nous a dit que Neymar voulait partir »