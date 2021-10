Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les incroyables vérités de Joan Laporta sur Neymar !

Publié le 8 octobre 2021 à 9h15 par T.M. mis à jour le 8 octobre 2021 à 9h26

Alors que Neymar a finalement prolongé au PSG en mai dernier, il a été annoncé que le FC Barcelone avait tenté de faire revenir le Brésilien. Une tentative évoquée ce vendredi par Joan Laporta.

Arrivé au PSG en 2017, Neymar a rapidement regretté son choix, au point de vouloir revenir au FC Barcelone. En 2019, le Brésilien avait ainsi tout fait pour retrouver la Catalogne. En vain puisque les deux clubs n’ont jamais réussi à se mettre d’accord. Néanmoins, les rumeurs ont toujours été régulières concernant un possible retour de Neymar au Barça. Et même suite à l’élection de Joan Laporta, il était question d’une tentative pour la star du PSG. Un feuilleton qui a finalement pris fin en mai dernier avec la prolongation de Neymar.

« On nous a dit qu’il voulait partir »