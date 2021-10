Foot - PSG

PSG - Malaise : Ce témoignage troublant sur Pochettino et Neymar !

Publié le 7 octobre 2021 à 13h45 par G.d.S.S.

Alors que l’état de forme de Neymar préoccupe les observateurs, Mauricio Pochettino lui-même s’interroge sur sa star brésilienne comme l’a confié l’un de ses anciens coéquipiers du PSG avec qui il a eu l’occasion d’en discuter.

C’est un fait, Neymar n’est pas dans la plus belle forme de sa carrière en ce début de saison. L’attaquant brésilien, pointé du doigt pour ses récentes performances avec le PSG, cristallise de nombreuses critiques, et notamment pour sa prestation lors de la défaite sur la pelouse du Stade Rennais dimanche dernier (0-2). Et il semblerait que même son entraîneur, Mauricio Pochettino, soit en plein doute au sujet de Neymar…

« Pochettino semblait un peu inquiet sur Neymar »