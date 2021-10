Foot - PSG

PSG - Malaise : Deschamps envoie un message fort à Mbappé après sa sortie fracassante !

Publié le 7 octobre 2021 à 4h15 par A.M.

Alors que Kylian Mbappé a révélé avoir songé à mettre sa carrière internationale entre parenthèses, Didier Deschamps rappelle l'importance de l'attaquant du PSG.

En plus de son feuilleton estival concernant son avenir au PSG, Kylian Mbappé a également vécu des moments délicats en équipe de France. Entre sa polémique avec Olivier Giroud et son penalty raté lors de la séance des tirs au but contre la Suisse, l'attaquant du PSG a subi de nombreuses critiques au point d'être jugé comme le principal responsable de l'échec des Bleus à l'Euro. Une situation qui l'a poussé à envisager de mettre sa carrière internationale entre parenthèses. « A partir du moment où j'ai ressenti que je commençais soi-disant à devenir un problème et que les gens me ressentaient comme un problème... », confiait-il à L'Equipe. Mais Didier Deschamps interpelle Kylian Mbappé.

«Je préfère avoir Kylian dans mon équipe parce que je sais que l’équipe de France sera plus forte avec lui que sans lui»