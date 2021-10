Foot - PSG

PSG : Kylian Mbappé va faire un énorme effort pour Lionel Messi !

Publié le 6 octobre 2021 à 4h15 par A.M.

Interrogé sur sa situation au PSG, Kylian Mbappé en a profité pour évoquer sa relation avec Lionel Messi, et l'international français se dit prêt à réaliser de gros efforts pour La Pulga.

Pour la première fois, Kylian Mbappé s'est exprimé sur le recrutement estival du PSG qui a notamment attiré Lionel Messi. Et l'international français n'en revient toujours pas. « Je ne l'ai jamais imaginé venir ici ! Il fait partie des rares joueurs que je mettais dans une case "impossible que je joue avec lui". Pour moi, il n'allait jamais quitter Barcelone. Je savoure chaque instant à côté de lui. Il ne faut jamais oublier que ça reste un privilège », lance-t-il dans les colonnes de L'Equipe .

«Mois je suis d’accord pour courir quand Messi marche, pas de problème»