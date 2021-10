Foot - PSG

PSG - Malaise : Cette énorme précision sur les déclarations de Mbappé !

Publié le 5 octobre 2021 à 12h15 par H.G.

Alors que Kylian Mbappé se retrouve au centre des attentions après ses propos tenus à RMC Sport, il se pourrait que le PSG ne s’attendait absolument pas à cette situation.

Si l’entretien complet ne paraitra que ce mardi à 18h, les premiers extraits de l’interview de Kylian Mbappé accordée à RMC Sport fait réagir de nombreux observateurs. Et pour cause, au cours de celle-ci, l’international français admet clairement qu’il voulait quitter le PSG cet été à un an du terme de son contrat, égratignant au passage Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi. Des propos lourds auxquels le club de la capitale ne s’attendait même pas…

Le PSG n’avait pas donné son aval

Et pour cause, Abdellah Boulma affirme ce lundi soir sur son compte Twitter que le PSG n’avait absolument pas validé cette interview de Kylian Mbappé auprès du média français. Ainsi, le numéro 7 parisien aurait accordé cet entretien sans que le club ne lui en donne l’autorisation. Reste maintenant à savoir si des sanctions à son encontre pourront éventuellement être prises une fois que l’entretien aura été publié dans son intégralité en fin de journée.