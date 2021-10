Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi ne lâche pas le morceau pour Mbappé !

Publié le 4 octobre 2021 à 21h15 par A.D.

Comme il l'a annoncé lui-même, Kylian Mbappé a demandé à quitter le PSG cet été car il ne souhaite pas prolonger. Toutefois, le club de la capitale a refusé de le laisser partir. En effet, Nasser Al-Khelaïfi et les hautes sphères parisiennes espéreraient toujours réussir à faire plier Kylian Mbappé.

On l'attendait depuis longtemps : Kylian Mbappé est enfin sorti du silence pour mettre les choses au clair quant à son avenir. « Moi, ma position a été claire. J'ai dit que je voulais partir et je l'ai dit assez tôt. Moi, personnellement, je n'ai pas trop apprécié le fait de dire "oui, il vient la dernière semaine d'août..." parce que ça, ça fait voleur. J'ai dit fin juillet que je voulais partir » , a confié Kylian Mbappé à RMC Sport . Alors qu'il voulait quitter le PSG cet été pour ne pas partir librement à l'été 2022, le champion du monde français a finalement été retenu par sa direction. Et à en croire Le Parisien , Nasser Al-Khelaïfi espérerait toujours faire changer d'avis Kylian Mbappé.

Al-Khelaïfi espère toujours convaincre Mbappé de prolonger