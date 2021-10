Foot - PSG

PSG - Clash : Pochettino va devoir gérer un gros malaise dans le vestiaire !

Publié le 6 octobre 2021 à 3h15 par A.M.

Alors que Mauricio Pochettino assurait récemment ne pas avoir de hiérarchie pour ses gardiens de but, Jérôme Alonzo pense que cela va poser problème compte tenu de l'aura de Keylor Navas.

Avec l'arrivée de Gianluigi Donnarumma cet été, Mauricio Pochettino est obligé d'innover pour sa gestion des gardiens de buts. Ainsi, l'entraîneur du PSG assurait récemment qu'il n'avait aucune hiérarchie à ce poste qu'il possédait donc deux numéros 1. Cependant, compte tenu de l'importance de Keylor Navas, la situation pourrait s'envenimer comme le craint Jérôme Alonzo.

«Navas prend de la place par son charisme sur le terrain et en dehors»