PSG : Neymar, Messi... L’aveu de Mbappé sur son nouveau rôle !

Publié le 6 octobre 2021 à 1h45 par A.C.

Kylian Mbappé s’est exprimé au sujet de son repositionnement sur le terrain, depuis l’arrivée de Lionel Messi au Paris Saint-Germain.

Dès l’annonce de l’arrivée de Lionel Messi au Paris Saint-Germain, les questions ont fusé. Beaucoup de monde s’est demandé comment Mauricio Pochettino pourra jouer avec le sextuple Ballon d’Or, mais surtout, comme il arrivera à le faire cohabiter avec Neymar et Kylian Mbappé. Car ces deux stars ont déjà une réputation de défenseurs pas très assidus, ce qui a souvent entrainé un déséquilibre dans le dispositif du PSG. Pourtant, face à Manchester City en Ligue des Champions (2-0), l'attitude de Neymar et de Mbappé a radicalement changé...

« Il faut qu’on soit complémentaires, que chacun mette de l’eau dans son vin pour que le collectif en sorte grandi »