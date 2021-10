Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé veut faire un cadeau à Messi avant de partir !

Publié le 5 octobre 2021 à 21h45 par A.C.

Cette saison pourrait bien être la première et le dernier de Kylian Mbappé et Lionel Messi sous le maillot du Paris Saint-Germain.

Cet été, Kylian Mbappé aurait bien pu rejoindre le Real Madrid, qui a formulé plusieurs offres lors des derniers jours du mercato. Toutes ont été refusée par le Paris Saint-Germain, qui en dépit de la fin de contrat de l’attaquant, a souhaité absolument l’avoir cette saison. Il faut dire que le PSG peut se targuer d’avoir peut-être l’un des trios offensifs les plus impressionnants de l’histoire, avec Lionel Messi, Neymar et donc Mbappé. Pas assez semble-t-il pour convaincre ce dernier de prolonger son contrat...

« Ça me chagrinerait, si on ne la gagne pas, qu’on dise : "Messi, il est venu, il n’a pas gagné la Ligue des champions" »