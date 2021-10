Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Vers un départ libre ? La nouvelle réponse de Mbappé à Al-Khelaïfi !

Publié le 5 octobre 2021 à 20h00 par A.M.

Alors que Nasser Al-Khelaïfi avait assuré que Kylian Mbappé ne partirait pas libre, l'attaquant du PSG évoque sa réaction à ce sujet.

Cet été, Nasser Al-Khelaïfi a multiplié les annonces au sujet de l'avenir de Kylian Mbappé. « Tout le monde connaît le futur de Mbappé. Il est Parisien et joueur de Paris. Il veut une équipe compétitive, je pense qu’on a pas plus compétitif. Il n’a pas d’excuse pour faire quelque chose d’autre maintenant », confiait par exemple le président du PSG lors de la présentation de Lionel Messi, mais Nasser Al-Khelaïfi a également assurait que Kylian Mbappé ne partirait jamais libre à l'issue de son contrat qui s'achève en juin prochain. Des déclarations qui ont un peu inquiété Kylian Mbappé.

« départ, quand j’entends ça, ça fait peur, un peu»