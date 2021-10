Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid a pris une énorme décision pour Kylian Mbappé !

Publié le 5 octobre 2021 à 19h45 par D.M.

Le Real Madrid a la possibilité de négocier avec Kylian Mbappé dès le mois de janvier, soit six mois avant la fin de son contrat. Mais afin de préserver sa bonne entente avec le PSG, le club espagnol pourrait prendre son temps dans ce dossier.

Kylian Mbappé est enfin sorti de sa réserve et a mis les choses au clair concernant son passage au PSG. Lors d’un entretien accordé à L’Equipe , le joueur est revenu sur ses envies de départ lors du dernier mercato estival, mais aussi sur son avenir. « Ce qui peut me faire rester au PSG ? On en est loin, puisque je voulais partir cet été. Je ne vais pas faire l'hypocrite et venir jeter une bouteille à la mer, du genre : "Oh, je ne sais pas." (…) Je suis attaché à Paris, et si j'étais parti cet été, ça n'aurait été que pour le Real » a confié Mbappé. Une sortie qui a fait réagir Florentino Perez, président du Real Madrid. « En janvier, on aura des nouvelles de Mbappé. Nous espérons que le 1er janvier, tout pourra être réglé » a-t-il confié dans un premier temps avant de préciser ses propos. « Mes propos ont été mal interprétés. Ce que j’ai dit est qu’iI faut attendre l’année prochaine pour avoir des nouvelles et ce, toujours dans le respect du PSG avec lequel nous entretenons de bonnes relations » a expliqué le dirigeant dans des propos rapportés par RMC .

Le Real Madrid ne voudrait pas se mettre le PSG à dos