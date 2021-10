Foot - PSG

PSG - Malaise : Ce terrible message sur la situation de Georginio Wijnaldum !

Publié le 5 octobre 2021 à 22h15 par T.M.

Arrivé au PSG cet été, Georginio Wijnaldum fait actuellement les frais de la forte concurrence au milieu de terrain. De quoi commencer à inquiéter Louis Van Gaal, sélectionneur des Pays-Bas.

Cet été, la première recrue du PSG a donc été Georginio Wjnaldum. Arrivé au terme de son contrat à Liverpool, le Néerlandais était libre et il a finalement préféré rejoindre Mauricio Pochettino plutôt que le FC Barcelone. Un renfort intéressant puisqu’il vient renforcer le milieu de terrain, un secteur qui a souvent fait défaut au PSG. Néanmoins, jusqu’à présent, Wijnaldum n’a pas vraiment impressionner. D’ailleurs, avec les performances actuelles d’Idrissa Gueye et Ander Herrera, le Néerlandais se retrouve sur le banc de touche. Et forcément, aux Pays-Bas, cela interpelle.

« Bien sûr que je suis inquiet »