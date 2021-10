Foot - PSG

PSG - Malaise : Giroud, penalty… Kylian Mbappé se lâche sur les polémiques de l’Euro !

Publié le 5 octobre 2021 à 15h30 par T.M.

Outre les questions sur son transfert, Kylian Mbappé a également vécu un été agité en équipe de France. Alors que les polémiques ont été nombreuses, l’international tricolore a fait le point.

L’été de Kylian Mbappé n’a pas été simple à vivre. En effet, le joueur du PSG s’est retrouvé au centre de nombreux feuilletons, à commencer par celui de son avenir avec le club de la capitale. Alors qu’il souhaitait rejoindre le Real Madrid, l’attaquant de 22 ans n’a finalement pas bougé. Mais cela n’a pas été seulement compliqué avec le PSG, puisqu’en équipe de France, le cas Mbappé a suscité différentes polémiques. Alors que les Bleus se préparaient à l’Euro, le joueur de Didier Deschamps avait fait polémique avec ses propos sur Olivier Giroud. Une affaire qui a fait énormément parler et pour ne rien arranger à la situation de Kylian Mbappé, c’est lui qui a raté son tir au but face à la Suisse synonyme d’élimination dès les huitièmes de finale. Un échec qui a valu de nombreuses critiques au champion du monde 2018.

« Deux jours après, je n'y pensais plus »

Après s’être confié à L’Equipe sur son envie de quitter le PSG cet été, Kylian Mbappé est également revenu sur les différentes affaires avec l’équipe de France cet été. Et concernant son altercation avec Olivier Giroud, l’attaquant tricolore a expliqué : « Cela a traîné, parce que les gens ont laissé traîner. Je vais vous dire la vérité : le soir même, j'étais enragé, mais deux jours après, je n'y pensais plus. Je me suis expliqué avec lui, je lui ai dit ce que j'avais à lui dire, et après c'était terminé. C'est sûr que ça a traîné au niveau de la presse, des gens, il y avait toujours cette ombre au-dessus de la tête de l'équipe, mais ce n'était plus un problème pour nous. J'ai eu un différend, oui, qui s'est étalé sur la place publique parce qu'il a commencé sur la place publique. (…) Mais je n'ai aucun problème avec lui, je lui souhaite le meilleur, et je vois qu'il a bien commencé avec Milan ».

« C’est un point noir »