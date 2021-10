Foot - PSG

PSG - Clash : La sortie surprenant du clan Mbappé sur l’accrochage avec Neymar !

Publié le 6 octobre 2021 à 20h45 par A.C.

Très importante dans la carrière de Kylian Mbappé, sa mère Fayza Lamari est revenue sur la récente polémique qui a opposé son fils à Neymar.

C’est un évènement qui fait toujours parler. Remplacé lors de la victoire du Paris Saint-Germain sur Montpellier le 25 septembre dernier (2-0), Kylian Mbappé a eu des propos insultant au sujet de son coéquipier Neymar. Des propos qu’il assume est dont il s’est tout récemment expliqué. « Ce sont des choses qui arrivent. Il faut bien sûr qu’on prenne sur nous. J’aurais sûrement dû prendre un peu plus sur moi » a expliqué la star du PSG, au micro de RMC Sport . « On en a discuté, sérieusement, pendant 20 secondes. Je ne regrette pas. Mais je peux comprendre que dehors, ils disent : "Il parle de son pote, de son coéquipier, comme d’un clochard, qu’est-ce qu’il nous fait'" Mais quand tu as été dans ce monde-là, tu sais comment ça fonctionne. Mais je peux comprendre que ça heurte ». Au lendemain de cette sortie, c’est sa mère qui a pris la parole sur ce sujet épineux...

« Je lui ai dit : Tu ne peux pas dire ça ! »