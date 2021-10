Foot - PSG

PSG : Un énorme malaise avec Mbappé ? La réponse de Deschamps !

Publié le 6 octobre 2021 à 18h45 par A.M.

Au lendemain de l'interview de Kylian Mbappé qui affiché son mal-être en équipe de France après l'Euro, Didier Deschamps monte au créneau pour l'attaquant du PSG.

C'est passé au second plan compte tenu de ses révélations fracassantes concernant son avenir et ses velléités de départ, mais Kylian Mbappé a pourtant lâché une petite bombe sur sa situation en équipe de France. Englué dans une polémique avec Olivier Giroud et pointé du doigt pour son penalty raté lors de la séance de tirs au but contre la Suisse, l'attaquant du PSG a révélé qu'après l'Euro, il avait la sensation d'être un problème et s'est donc posé la question de son avenir en Bleus. « A partir du moment où j'ai ressenti que je commençais soi-disant à devenir un problème et que les gens me ressentaient comme un problème... », confiait-il à L'Equipe . Didier Deschamps a ainsi été invité à réagir.

«Kylian est heureux d'être là»