Foot - PSG

PSG - Clash : Kylian Mbappé a bien insulté Neymar, mais…

Publié le 6 octobre 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Pris sur le vif en train d’insulter Neymar de « clochard » lors de la rencontre entre le PSG et Montpellier, Kylian Mbappé s’explique sur ses propos, qu’il confirme sans problème avoir prononcé.

Le 25 septembre dernier, à l’occasion du match entre le PSG et Montpellier (2-0) au Parc des Princes, Kylian Mbappé a fait l’objet d’une grosse polémique. L’attaquant français, qui reprochait à Neymar son manque d’altruisme à son égard, avait été repété par les caméras de Canal + à prononcer les mots suivants à l’égard de son partenaire brésilien du PSG : « Ce clochard, il ne me fait pas la passe ». Interrogé mardi dans les colonnes de L’Equipe, Mbappé a confirmé ces insultes sur Neymar mais apporte une nuance sur ses propos.

« Oui, je l’ai dit, mais… »