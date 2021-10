Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le révélations du clan Mbappé sur l’arrivée de Messi !

Publié le 6 octobre 2021 à 19h10 par A.C.

Fayza Lamari est sortie du silence pour commenter les différents dossiers liés à son fils Kylian Mbappé, dont le contrat avec le PSG se termine en juin prochain.

L’arrivée de Lionel Messi, a-t-elle eu un impact sur l’avenir de Kylian Mbappé ? Plusieurs sources en France comme à l’étranger évoquent un certain malaise entre les deux stars du Paris Saint-Germain, surtout avec un Neymar qui semble très proche de son ancien coéquipier au FC Barcelone. Pour El Chiringuito , la relation entre Mbappé et Messi serait carrément inexistante, mais le principal concerné s’est récemment montré plutôt heureux de l’arrivée du sextuple Ballon d’Or au PSG. « Je savoure chaque instant à côté de lui. Il ne faut jamais oublier que ça reste un privilège » a expliqué Mbappé, dans les colonnes de L’Équipe . « C'est quelqu'un qui aime le foot. Il parle avec tout le monde, il essaie de s'intégrer à sa manière, même s'il est un peu timide. Mais sur le terrain, il n'est pas timide ».

« Après la décision du PSG de le garder, il m’a répondu : “Tu as vu maman avec qui je vais jouer” »