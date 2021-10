Foot - PSG

PSG - Clash : Javier Tebas fracasse de nouveau le PSG !

Publié le 7 octobre 2021 à 11h45 par H.G.

Alors qu’il monte souvent au créneau contre le PSG, Javier Tebas s’est une fois de plus attaqué au club parisien en affirmant notamment que son combat contre l’écurie francilienne n’a rien à voir avec les arrivées de Leo Messi et de Neymar.

Depuis maintenant quelques années, Javier Tebas s’est imposé comme l’un des principaux combattants du PSG et de sa super-puissance financière. Le patron de la Liga ne manque ainsi jamais une occasion de critiquer le club de la capitale qui, selon lui, ne respecte pas les règles du fair-play financier et qui s’avèrere donc être un danger pour l’équilibre du football européen. L’arrivée de Leo Messi cet été quatre ans après celle de Neymar n’a clairement pas arrangé la guerre personnelle que mène Javier Tebas contre le PSG. Mais le dirigeant espagnol l’assure : il n’y a aucune jalousie dans son combat, simplement une volonté de pointer du doigt le fait que Paris ne respecte aucun cadre légal à ses yeux.

« Je peux montrer, chiffres à l'appui, les tricheries vis-à-vis du fair-play financier »