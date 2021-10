Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar était tranquille pour ce transfert XXL !

Publié le 10 octobre 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Recrue la plus onéreuse du mercato estival du PSG, Achraf Hakimi état inexorablement destiné à quitter l’Inter Milan pour rejoindre le club de la capitale cet été comme l’a expliqué son ancien dirigeant, Beppe Marotta.

Durant le mercato estival, le PSG a cassé sa tirelire pour recruter Achraf Hakimi, attiré en provenance de l’Inter Milan pour un montant de 60M€ + des bonus avoisinant les 10M€. Le latéral droit marocain est donc la recrue la plus chère de l’été parisien, et certains supporters de l’Inter regrettent d’avoir perdu Hakimi en plus de Romelu Lukaku. Mais l’administrateur délégué du club italien, Beppe Marotta, s’est confié sur ce deal avec le PSG lors du festival du sport organisé à Trente et indique que la vente était inévitable.

L’Inter ne pouvait pas garder Hakimi