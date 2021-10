Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi vend la mèche pour Kylian Mbappé ?

Publié le 10 octobre 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Nouveau coéquipier de Kylian Mbappé depuis son arrivée au PSG cet été, Lionel Messi s’est confié sur l’attaquant français, et notamment sur sa maitrise parfaite… de l’Espagnol. Un indice sur sa future destination ?

Ce n’est plus un secret pour personne, Kylian Mbappé est la grande priorité du Real Madrid qui avait déjà tenté de le déloger du PSG cet été, en vain. Mais l’attaquant français arrivera au terme de son contrat au Parc des Princes en juin prochain, et il aura alors tout loisir de s’engager gratuitement avec le club merengue à cette échéance. D’ailleurs, dans un entretien accordé à France Football, Lionel Messi a peut-être lâché un indice capital sur l’avenir de Mbappé après le PSG.

« Il parle parfaitement espagnol »