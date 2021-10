Foot - PSG

PSG : Lionel Messi déclare sa flamme à Kylian Mbappé !

Publié le 9 octobre 2021 à 10h45 par H.G.

Alors qu’il a maintenant l’occasion d’évoluer aux côtés de Kylian Mbappé, Leo Messi ne cache pas son admiration pour l’international français.

Au moment de la signature de Leo Messi au PSG cet été, il était surtout noté que son arrivée est l’occasion pour lui et Neymar de se retrouver, quatre ans après que le Brésilien soit parti du FC Barcelone pour rejoindre Paris. Cependant, par la même occasion, l’international argentin s’est offert l’occasion d’évoluer aux côtés de Kylian Mbappé, une sorte d’association entre le passé/présent et le présent/futur. Et après quelques semaines à le côtoyer, Leo Messi ne cache pas être ravi de ses premiers contacts avec le numéro 7 du PSG.

« Je suis certain que ça va bien marcher »