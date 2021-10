Foot - PSG

PSG : Mbappé, Neymar… L’annonce de Messi pour le Ballon d’or !

Publié le 9 octobre 2021 à 0h45 par Th.B.

Retenu dans la liste pour sa propre succession à l’instar de ses deux coéquipiers du PSG, Lionel Messi estime que Neymar et Kylian Mbappé auraient l’étoffe pour être sacré lauréat du Ballon d’or 2021.

Ce vendredi, France Football a dévoilé la liste des 30 nommés pour le Ballon d’or de l’année 2021. Qui donc pourra succéder à Lionel Messi, sextuple lauréat de cette récompense et dernière fois récompensé en 2019 alors qu’il n’y a pas eu de vainqueur en 2020 en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19. Lors de la dernière intersaison, Messi a débarqué au PSG où il a retrouvé Neymar et peut désormais évoluer avec Kylian Mbappé, les deux attaquants parisiens figurant dans la liste des 30 joueurs sélectionnés pour la récompense suprême aux côtés de Lionel Messi. Pour celui qui est surnommé La Pulga , les numéros 10 et 7 du PSG auront leur mot à dire pour cette édition du Ballon d’or bien qu’elle soit très disputée selon Lionel Messi.

Lionel Messi « voterait » pour Neymar et Mbappé, mais…